POL-GE: Zahlreiche Einsatzkräfte sorgen für Sicherheit beim Fußballspiel Schalke 04/Fortuna Düsseldorf

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen war beim Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf am Samstag, 27. April 2024, mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. In der Vorspielphase kam es vereinzelt zu Zündungen von Rauchtöpfen durch Fans von Fortuna Düsseldorf im Bereich des Hauptbahnhofes. In diesen Fällen haben die Beamten Strafanzeigen gefertigt. Da viele Fans aus Düsseldorf mit dem Zug anreisten, wurden diese in mehreren Konvois durch die Polizei begleitet und zum Stadion gebracht. Einer der Busse wurde durch Fans von Fortuna Düsseldorf mutwillig beschädigt. Hierzu wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Fans von Fortuna Düsseldorf zündeten während des Spiels wiederholt Pyrotechnik und Feuerwerk. Sowohl durch den Rauch als auch durch die Zündquellen selbst, die über 1000 Grad Celsius heiß werden können, bestehen erhebliche Gefahren für andere Personen. In allen Fällen sicherten die Beamten Videomaterial, um im Nachgang mögliche Tatverdächtige zu identifizieren. Nach dem Spiel kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Die Fans von Fortuna Düsseldorf wurden erneut unter Begleitung der Polizei zum Hauptbahnhof gebracht und dort bis zur Abreise präventiv begleitet. Gegen mehrere Schalker Fans fertigten die Beamten Strafanzeigen wegen Beleidigung.

