POL-GE: 42 Tatverdächtige sind bereits ermittelt/Viele Hinweise aus der Bevölkerung

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Diebstahl aus einem geparkten Auto in der Neustadt hat die Polizei am frühen Freitagmorgen, 26. April 2024, drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Eine Zeugin hatte der Polizei gegen 2.30 Uhr drei verdächtige Personen gemeldet, die an der Schevenstraße mit Taschenlampen in alle abgestellten Fahrzeuge schauten. Unweit entfernt konnten die alarmierten Polizeibeamten dann an der ...

mehr