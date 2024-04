Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Der Einkauf in einem Supermarkt auf der Overwegstraße am Donnerstagabend, 25. April 2024, endete in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine vierköpfige Gruppe von Männern im Alter zwischen 24 und 28 Jahren geriet während des Bezahlvorgangs mit einer siebenköpfigen Personengruppe in verbale Streitigkeiten. Nach Verlassen des Marktes trafen die Gruppen erneut aufeinander. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem ein 24-jähriger und ein 25-jähriger Gelsenkirchener aus der Vierergruppe neben Schlägen auch mit einem Gürtel angegriffen wurden. Einer der Angreifer zog ein Messer, welches er jedoch nicht gegen die Gelsenkirchener einsetzte. Die Vierergruppe zog sich in ihr Auto zurück und wollte die Örtlichkeit verlassen, dabei stach einer der Angreifer mit einem Messer auf den Reifen des Autos ein. Zudem wurde auf die Scheiben des Fahrzeugs eingeschlagen, sodass auch diese beschädigt wurden. Nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Einsatzkräfte meldeten sich die Gelsenkirchener bei der Polizei und gaben an, dass sie erneut durch eine circa 30-köpfige Personengruppe im Bereich der Magdeburger Straße/Väthstraße angegriffen wurden. Bei den Übergriffen wurde ein 25-Jähriger leicht verletzt.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Informationen zu den Taten oder den unbekannten Tatverdächtigen bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

