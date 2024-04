Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Werl (ots)

Am Samstag, den 13.04.2024, um 14:05 Uhr, befuhr ein 25-Jahre alter Arnsberger mit seinem Pkw die Straße Am Maifeld in Werl. Er beabsichtige, im Kreuzungsbereich nach links in die Hammer Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 31-Jahre alter Mann aus Welver mit seinem Pkw die Runtestraße und beabsichtige gerade aus über die Hammer Str. in die Straße am Maifeld zu fahren. Der Arnsberger übersah im Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigten Welveraner, sodass es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Durch den Zusammenstoß wurden der Arnsberger und sein Beifahrer sowie die Beifahrerin des Welveraners leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (TS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell