Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Welver (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Im Hagen wurden am Freitagabend vier Personen verletzt. Um 20.50 Uhr war eine 42-jährige Frau aus Welver in Begleitung ihrer 16-jährigen Tochter mit ihrem Ford C-Max auf der Bahnhofstraße in Richtung Werler Straße unterwegs. Sie hatte die Absicht, nach links in die Straße "Im Hagen" abzubiegen. Als sie den Abbiegevorgang einleitete, übersah sie den entgegenkommenden Citroen eines 18-jährigen Mannes aus Werl, der zusammen mit seinem 19-jährigen Beifahrer in Richtung Beckumer Straße fuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, die Verletzungen bei allen Pkw-Insassen zur Folge hatte. Alle Beteiligten Personen bis auf den Beifahrer im Citroen wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell