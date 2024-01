Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnung gescheitert

Greiz (ots)

Weida. Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 02. bis 04.01.2024 gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Greizer Straße einzudringen. Die Eigentümerin beklagt einen entstandenen Sachschaden an der Wohnungstür. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und Zeugenhinweise nimmt die Greizer Polizei (03661 6210) unter Angabe der Bezugsnummer 0003245/2024 entgegen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell