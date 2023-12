Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Räuberischer Diebstahl in Discounter - Mann festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Montagabend (4. Dezember) kam es in den Räumlichkeiten eines Lebensmitteldiscounters auf der Lohauserholzstraße zur vorläufigen Festnahme eines 32-Jährigen. Dieser steht im dringenden Verdacht, einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Gegen 18.45 Uhr konnte der in Soest wohnhafte Mann durch eine Mitarbeiterin dabei beobachtet werden, wie er Lebensmittel- und Körperpflegeprodukte aus einem Regal nahm und in die Jackentasche steckte. Nachdem er von der 45-jährigen Mitarbeiterin angesprochen worden war, hielt er diese durch mehrere Armstöße auf Distanz. Dies geschah offenbar mit dem Ziel, sich in Besitz des Diebesguts zu halten. Gemeinsam mit einem bisher unbekannten, couragierten Zeugen gelang es, den Langfinger bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Angestellte des Discounters wurde bei dem Angriff leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen dauern an.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell