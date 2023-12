POL-HAM: Einbruch in Wohnhaus an der Letterhausstraße

Hamm-Mitte (ots) - In ein Einfamilienhaus an der Josef-Gockeln-Straße wurde am Freitag, 1. Dezember, zwischen 16.30 Uhr und Mitternacht eingebrochen. Nachdem der oder die Täter eine Terrassentür aufhebelten, durchsuchten sie Räume im Erd- und Obergeschoss nach Wertgegenständen. Zum Sachschaden und zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die ...

