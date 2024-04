Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Person nach Einstieg in Keller in Gewahrsam genommen

Soest (ots)

Am Samstagabend informierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Niederbergheimer Straße die Polizei, da sie auf dem Grundstück eine unbekannte Person beobachtet hatten, die sich auf der Terrasse eines Mieters aufhielt und augenscheinlich versuchte, in die Wohnräume zu gelangen. Zudem hatte der Mann kurz zuvor einen unverschlossenen Kellerraum betreten und dort einen Schrank durchwühlt. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den 44-jähriger Mann algerischer Herkunft, der die zentrale Unterbringungseinrichtung für Zuwanderer in Möhnesee bewohnt, vor Ort antreffen. Bei der Durchsuchung der Person wurden mehrere Bekleidungsgegenstände mit angebrachten Etiketten sowie ein IPhone unbekannter Herkunft gefunden und sichergestellt. Da der erheblich alkoholisierte und möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stehende Mann an der Hand verletzt war, wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da er sich weigerte, dieses nach der ambulanten Behandlung wieder zu verlassen und weitere Straftaten zu befürchten waren, musste er die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (sn)

