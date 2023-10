BPOL NRW: Frau ohne Ticket beleidigt und bedroht Polizisten - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots) - Am gestrigen Abend (30. Oktober) verhafteten Bundespolizisten in einer S-Bahn in Dortmund einen jungen Mann. Nach diesem wurde bereits gesucht. Gegen 19:20 Uhr bestreiften Bundespolizisten die S4 in Richtung Dortmund-Körne. Während der Fahrt kontaktierte der Zugbegleiter die Beamten und gab an, dass von einer Personengruppe lautstarke Diskussionen ...

