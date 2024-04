Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 32 Jahre alter Randalierer in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat in der Nacht von Samstag, 27. April 2024, auf Sonntag, 28. April 2024, einen 32 Jahre alten Randalierer in Gewahrsam genommen. Die Beamten waren um 23.45 Uhr zur Straße Im Busche gerufen worden. Bei Eintreffen verhielt sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv. Er beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte aus einem Fenster heraus. Zeugen gaben an, dass der Mann zuvor mit einem Schwert auf geparkte Fahrzeuge eingeschlagen hätte. Da der begründete Verdacht bestand, dass der Mann auch die Einsatzkräfte angreifen könnte, forderten die Beamten Spezialkräfte an. Noch während diese auf der Anfahrt waren, kam der Beschuldigte unbewaffnet aus seiner Wohnung. Die eingesetzten Beamten nahmen ihn ohne Gegenwehr zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache. Die Waffe, eine Art Säbel, stellten sie sicher. Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen einen in der Wohnung aufgefundenen Hund in Obhut und brachten ihn in ein Tierheim. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den Gelsenkirchener. Die Ermittlungen dauern an.

