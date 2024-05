Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brände in Bulmke-Hüllen und Altstadt



In der Nacht zum 01. Mai setzten im Zeitraum 03:20 bis 04:30 Uhr unbekannte Täter im Bereich Auf dem Dreisch in Bulmke-Hüllen bis zur Bahnhofstraße und Husemannstraße scheinbar mehrere Mülltonnen und zwei Pkw in Brand. Durch einen Pkw-Brand auf der Husemannstraße wurden zudem 2 Hausfassaden in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden dürfte über 10.000 EUR betragen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich in der Kriminalwache unter der Rufnummer 02093658240 zu melden. Desweiteren werden Hinweise in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

