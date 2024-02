Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Kehl (ots)

Bereits am Samstag Nachmittag kam es in Kehl zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Durch eine Streife der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit wurde ein 30- jähriger marokkanischer Staatsangehöriger an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl polizeilich kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Vorführungshaftbefehl wegen räuberischem Diebstahl bestand. Zudem bestand aufgrund unzureichender Dokumentenlage der Verdacht der unerlaubten Einreise. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann zunehmend aggressiv und verbal ausfällig. Schließlich versuchte er, sich durch Flucht zu entziehen. Bei der anschließenden Festnahme und Fesselung wurde ein Kollege durch Tritte und Schläge verletzt. Er muss nun mit Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz rechnen.

