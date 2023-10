Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in ein Vereinsheim und Gaststätte

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag gegen 00.50 Uhr am Molkereiweg in die Gaststätte und das Vereinsheim des PSV Wesel-Lackhausen eingebrochen.

Die Täter schlugen am Vereinsheim ein Fenster ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie Büros und Umkleiden und die Gaststätte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Ein Mitarbeiter eines Wachdienstes hatte vor Ort vier junge Männer gesehen, die beim Eintreffen zu Fuß in Richtung Brüner Landstraße flüchteten.

Die Männer oder Jugendlichen waren ca. 170 cm groß und mit Sturmhauben bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

