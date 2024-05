Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter hebt Bargeld mit gestohlener Karte ab/Fahndung mit Lichtbildern

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte Bargeld an einem Automaten abgehoben zu haben. Ein 83 Jahre alter Mann meldete am 16. März 2024 den Verlust seiner Geldbörse. Die Beamten veranlassten umgehend die Sperrung seiner Geldkarten. Trotz allem stellte der Senior zwei Tage später fest, dass unmittelbar nach dem Diebstahl Geld von seinem Konto abgehoben worden war. Bei der Abhebung ist der Tatverdächtige gefilmt worden. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben. Sie finden die Fotos unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/134509 Hinweise zu dem gesuchten Mann bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

