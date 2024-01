Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Antiquitätengeschäft im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwei dunkel gekleidete Männer verschafften sich am Dienstag (16.01.) gegen 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Antiquitätengeschäft in der Karlstraße. Zeugenhinweisen zufolge schlugen sie eine Scheibe des Geschäfts ein, um in den Innenraum eindringen zu können. Während einer der Männer vor dem Laden wartete, stieg der andere durch das Loch der Scheibe und kam kurze Zeit später mit einem größeren Gegenstand zurück. Anschließend ergriffen die bislang unbekannten Täter auf Fahrrädern unerkannt die Flucht in Richtung Innenstadt. Was die Kriminellen erbeuteten und wie hoch der verursachte Schaden ist, muss noch geklärt werden.

Sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell