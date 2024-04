Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - An Unfallfolgen verstorben

Nach einem Unfall mit einer Straßenbahn am 4.4.2024 verstarb nun auch die zweite Mitfahrerin an den Unfallfolgen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich am Anfang April in der Böfinger Steige Höhe Buchenlandweg (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5750202) . Dabei erlitten zwei Mitfahrerinnen (86 und 87 Jahre) schwere Verletzungen. Die 86-Jährige verstarb bereits am 7.4.24 an den Unfallfolgen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5751754).

Wie nun bekannt wurde, verstarb auch die zweite Frau (87 Jahre) am 19.4. an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus.

++++ 0651880 (JS)

