Isny im Allgäu

Volltrunken mit dem Auto zum Einkaufen führt zu zwei Unfällen

Mit circa 3 Promille begab sich am Samstag gegen 20.00 Uhr der Fahrer eines Audi zum Einkaufen und verursachte bei zwei missglückten Einparkversuchen einen Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Wie die Beamten des Polizeirevier Wangen im Allgäu bislang ermitteln konnten, befuhr der Fahrzeuglenker den Parkplatz eines Supermarktes im Schwanenweg in Isny im Allgäu. Hierbei touchierte er bei einem Einparkversuch zunächst einen geparkten Skoda und verursachte hier einen Schaden von circa 1.000 Euro. Daraufhin fuhr er auf dem Parkplatz weiter und streifte am Vorbeifahren einen Toyota, wobei er an diesem Fahrzeug ebenfalls einen Schaden von circa 1.000 Euro verursachte. Nachdem er sein Fahrzeug schlussendlich ´sicher´ einparkte, begab sich der Fahrer in den Supermarkt, um seine Einkäufe zu erledigen. Beim Verlassen des Supermarkts wurde der Fahrer von Zeugen erkannt und an die Polizeibeamten übergeben. Diese veranlassten aufgrund der deutlichen Trunkenheit zwei Blutentnahmen und leiteten Maßnahmen zum Entzug der Fahrerlaubnis des 57-jährigen Mannes ein.

Kißlegg

Motorrad schlittert in Fahrradfahrer

Mit leichten Verletzungen noch glimpflich davongekommen ist ein Radfahrer am Samstag um 15.57 Uhr, als er auf der L 265 bei Kißlegg von einem herrenlosen Motorrad getroffen wurde. Dabei befuhr zunächst der 21-jährige Motorradfahrer aus Richtung Immenried kommend die Landstraße in Richtung Kißlegg. Etwas nördlich von Kißlegg verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Im Anschluss schlitterte sein Motorrad frontal in einen entgegenkommenden Rennradfahrer, wodurch dieser zu Fall kam. Sowohl der Motorradfahrer als auch der 78-jährige Rennradfahrer verletzten sich glücklicherweise nur leicht. Beide Zweiradfahrer mussten vor Ort medizinisch behandelt werden. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden jeweils vor Ort abgeholt.

Bad Wurzach

Fluchtversuch vor der Polizei führt zu Führerscheinentzug

Nachdem der Lenker eines VW am Sonntag um 03.24 Uhr im Bereich Niedermühle in Bad Wurzach zunächst versuchte sich durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen, konnten die Beamten bei der späteren Überprüfung der Fahrtüchtigkeit feststellen, dass der Fahrer deutlich betrunken war. Als den Beamten des Polizeireviers Leutkirch der VW Polo zunächst aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auffiel und dieses Fahrzeug für eine entsprechende Kontrolle anhalten wollten, gab der Fahrer Gas und leistete sich eine kurze Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des voll besetzten Fahrzeugs deutlich alkoholisiert war. Die Beamten veranlassten daraufhin bei dem 18-jährigen eine Blutentnahme und behielten den Führerschein ein.

