Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Rechts vor links nicht beachtet führt zu zwei verletzten Radfahrern

Durch die Missachtung der Vorfahrt kollidierte am Samstag um 13.50 Uhr in Tettnang eine Autofahrerin mit gleich zwei Radfahrern, wodurch sich diese verletzten. Als die 80-jährige Fahrerin eines VW Polo die Tempo-30-Zone von der Loretostraße in Richtung Lindauer Straße befuhr, übersah sie zwei aus dem St. Anna Quartier kommende Radfahrerinnen. Die beiden Radfahrerinnen im Alter von 13 Jahren hätten nach der Regelung ´rechts vor links´ Vorrang gehabt. Bei einer Kollision in der Kreuzung verletzten sich beide Radfahrerinnen leicht. Die Fahrräder wurden dadurch stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.500 Euro. Beide Mädchen wurden zur medizinischen Behandlung in die nächstgelegene Klinik verbracht. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

