POL-HAM: Unbekannte greifen Mann auf dem Heideweg an

Hamm-Herringen (ots) - Ein alkoholisierter 42-jähriger VW-Fahrer aus Hamm verletzte sich in Folge eines Alleinunfalles am Montag, 25. Dezember, gegen 12 Uhr, im Einmündungsbereich Dortmunder Straße / Herringer Weg - er wurde leicht verletzt in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der Hammer war auf der Dortmunder Straße in Richtung Osten unterwegs, als er beim ...

