POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Brand in einem Wohnhaus mit hohem Gebäudeschaden

Am Montagnachmittag kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Althengstett, Ortsteil Ottenbronn.

Nach derzeitigem Stand wurde gegen 15.00 Uhr durch eine Anwohnerin ein Brand im Dachgeschoss des Einfamilienhauses in der Hirsauer Straße entdeckt. Vier Personen konnten sich eigenständig aus dem Gebäude begeben. Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Althengstett und Calw so wie der Polizei waren schnell vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Konkreten Hinweis auf eine Vorsatztat liegen aktuell nicht vor. Zur Brandbekämpfung war die Sperrung der Hirsauer Straße erforderlich. Vorsorglich wurden Anwohner auf Grund der starken Rauchentwicklung gebeten Fenster und Türen zu schließen. Der Gesamtschaden beläuft sich geschätzt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Brandentdeckerin zog sich durch die Rauchgase eine leichte Verletzung zu, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus verbracht werden.

