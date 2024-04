Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener Mann schlafend am Steuer eines Autos festgestellt

Pforzheim (ots)

Polizeibeamte vom Polizeirevier Pforzheim-Nord haben am Sonntagmorgen einen schlafenden Betrunkenen in der Pforzheimer Innenstadt in einem stehenden Auto mit laufendem Motor angetroffen.

Zunächst ging bei der Polizei gegen 07:45 Uhr die Meldung ein, dass sich eine Person schlafend in einem Fahrzeug befände, welches in der Luisenstraße auf dem Bürgersteig schräg stünde. Die Beamten trafen bei der Überprüfung einen 41-Jährigen in seinem Opel an. Dieser saß bei laufendem Motor auf dem Fahrersitz. Nachdem die Beamten den 41-Jährigen geweckt hatten, stellten sie bei ihm starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholvortest ergab bei dem Mann knapp 3,3 Promille. Im Rahmen der Kontrolle erlangten die Beamten Anhaltspunkte, dass dieser im Vorfeld sein Fahrzeug im Straßenverkehr führte. In der Folge wurde er zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Der Führerschein des Mannes konnte durch die Einsatzkräfte nicht einbehalten werden, da sich dieser bereits in amtlicher Verwahrung befindet. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr steht nun noch der Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Raum.

Banu Kalay, Pressestelle

