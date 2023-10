Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg i.H.

Feuerwerkskörper entzündet Hecke

Lübeck (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (19.10.) geriet in einem Wohngebiet in Oldenburg i. Holstein eine Hecke in Brand. Die Flammen drohten, auf ein Mehrfamilienhaus überzugreifen. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Personen blieben unverletzt.

Gegen 00:30 Uhr meldeten Anwohner aus dem Kremsdorfer Weg über den Polizeinotruf eine in Vollbrand stehende Hecke. Als die Einsatzkräfte der Oldenburger Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Oldenburg i.H. eintrafen, stellten sie starke Rauchentwicklung, Funkenflug und etwa fünf Meter hohe Flammen fest. Die vor einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus gepflanzte Koniferenhecke brannte auf einer Länge von rund fünfzehn Metern.

Da aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Wohnobjekt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Flammen jederzeit Übergreifen, wurde das Gebäude mit insgesamt 22 Bewohnern geräumt. Nach einer ersten medizinischen Begutachtung blieben alle unverletzt und konnten nach dem Löscheinsatz zurück in ihre Wohnungen.

Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Im Zuge der ersten Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 13-jährigen Ostholsteiner sowie einen 15 Jahre alten Jugendlichen aus Niedersachsen, der seine Ferien in Oldenburg verbringt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entzündeten sie Feuerwerkskörper und warfen diese in die Hecke. Die Konsequenzen ihres Handelns überblickten sie hierbei nicht und beteuerten, das Feuer nicht absichtlich entfacht zu haben.

Der Ältere wurde zum Zweck der erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle gebracht. Nach einem aufklärenden Gespräch übergaben die Beamten die Jungs in die Obhut Angehöriger. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

