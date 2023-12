Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Missgeschick zieht Anzeige nach sich

Apolda (ots)

Am Samstag, 16.12.2023 in den Nachmittagsstunden wurde die Polizeiinspektion Apolda über einen Tankbetrug in Obertrebra (BFT - Tankstelle) in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten eindeutige Hinweise auf den Täter erhoben werden. Im Nachgang konnte Kontakt mit dem 52-jährigen Mann aufgenommen werden. Dieser gab an, dass er mit dem Umzug seiner Tochter so in Gedanken war, dass er vergaß die offene Tankrechnung in Höhe von ca. 53 Euro zu bezahlen. Der Mann war so kooperativ und reuig, dass er am Folgetag die "Zeche" beglich. Ein Ermittlungsverfahren wurde nichtsdestotrotz eingeleitet.

