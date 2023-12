Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher unterwegs

Apolda (ots)

In der Nacht von Freitag, 15.12.2023 zu Samstag, 16.12.2023 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Gartenparzelle in Apolda, Jenaer Straße (hinter dem Autohaus Stieler). Im Garten wurden zwei Lauben angegriffen. Jeweils die Laubentüren wurden mit einem unbekannten Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet. Die Täter wurden vermutlich durch Warnmelder (akustisches Signal) gestört und entwendeten somit nichts. Dem 82-jährigen Pächter entstand an den Laubentüren und an einer Wandleuchte ein Gesamtschaden von ca. 200 Euro. Hinweise zu den Tätern bittet die Polizeiinspektion Apolda unter der Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

