Polizei Bochum

POL-BO: Motorrollerfahrer (59) verletzt sich nach Ausweichmanöver schwer

Witten (ots)

Durch das plötzliche Einordnen einer Autofahrerin in den fließenden Verkehr kam es am Freitag, 5. April, in Witten-Bommern zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorrollerfahrer schwere Verletzungen zuzog.

Gegen 15 Uhr befuhr ein 59-Jähriger aus Wetter mit seinem Motorroller die Straße Bodenborn in Fahrtrichtung Elberfelder Straße. Währenddessen beabsichtigte eine 64-jährige Wittenerin mit ihrem Auto vom Tankstellengelände, auf Höhe der Hausnummer 50, auf die Straße Bodenborn in Fahrtrichtung Ruhrstraße in den fließenden Verkehr einzubiegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand unterschätzte sie die Distanz zum Rollerfahrer, der ein starkes Bremsmanöver einleitete und sich schließlich auf die Seite stürzte, um der Autofahrerin auszuweichen.

Durch den Sturz zog sich der 59-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell