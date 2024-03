Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Wormstedt (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Wormstedt wurden gestern mehrere Autofahrer geblitzt, die zu schnell waren. Die 50-er Zone haben in dieser Zeit 310 Fahrzeuge passiert. Es wurden 29 Verwarngelder, 19 Bußgelder und 2 Fahrverbote verhängt. Der schnellste Raser war mehr als doppelt so schnell unterwegs, als erlaubt. Mit 107 km/h fuhr er durch die Kontrolle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell