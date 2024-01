Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Staubsaugerautomaten geplündert

Erfurt (ots)

Am späten Sonntagabend plünderten Unbekannte in Erfurt einen Staubsaugerautomaten. Die Diebe hatten sich zu der Reinigungsstation einer Tankstelle begeben. Obwohl die Tankstelle zu dieser Zeit besetzt war, gelang es den Tätern an zwei Automaten die Geldfachabdeckungen aufzubrechen. Aus einem der Fächer wurde Münzgeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Durch die Aufbrüche entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Langfinger flüchtete und blieb unerkannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und führt weitere Ermittlungen durch. (MO)

