LPI-EF: Mann mit Hammer unterwegs

Sömmerda (ots) - Randalierer hatten es in den letzten Tagen auf einen Drogeriemarkt in Sömmerda abgesehen. Für ihr Vorhaben suchten sie einen Gullideckel aus, welcher sich in unmittelbarer Umgebung zum Geschäft befand. Diesen wuchteten sie aus der Straße und warfen ihn gegen die Schaufensterscheibe. Diese wurde dabei zerstört und die Unbekannten machten sich aus dem Staub. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

mehr