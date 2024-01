Lorsch (ots) - Zwei Fahrzeugaufbrüche beschäftigen aktuell die Polizei. Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag (20.01.) in einen weißen Transporter in der Biengartenstraße sowie am Sonntagmittag (21.01.), gegen 12.00 Uhr, in einen Hyundai, der in einer Waldschneise an der Kreisstraße 31 abgestellt war, ein. Die Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam zu den geparkten Autos. Aus den Fahrzeugen wurden im Fall ...

