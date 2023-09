Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 24. September 2023

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall, Bundesstraße 82 / Schladen-Werla, Samstag, 23.09.2023/05:00 Uhr

Ein 49jähriger Mann aus Osterwieck will mit seinem Krad einem kreuzenden Fuchs ausweichen. Hierbei verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt in einen Graben. Das Krad wird leicht beschädigt; der schwer verletzte Fahrer wird ins Klinikum Wolfenbüttel verbracht; der Fuchs entkommt unverletzt.

Freilaufendes Schaf, Schladen-Werla, Samstag, 23.09.2023/17:20 Uhr

Ein (jeweils) 70-jähriges Paar aus Goslar meldet, auf einem Feldweg von einem Schaf angegriffen worden zu sein. Die eingesetzten Beamten vor Ort finden diesen Sachverhalt bestätigt. Die beiden Personen (der Mann war leicht verletzt) werden vor dem Schaf in den Streifenwagen in Sicherheit gebracht. Das aggressive Tier rammt den Streifenwagen und beschädigt das Fahrzeug leicht. Der Tierhalter wurde ermittelt und nahm sich des Schafes an.

Kraftfahrzeugdiebstähle, Wolfenbüttel, Nacht auf Samstag, 23.09.2023

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete aus den Straßen Hagebuttenkamp / Blütenweg / Schneeballweg insgesamt 3 SUV der Marke Audi. Eines der Fahrzeuge wurde in Brandenburg verunfallt aufgefunden.

In Cremlingen / Weddel wurde aus der Döhrenstraße ein Wohnmobil "Davis 590" entwendet.

