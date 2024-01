Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Lorsch (ots)

Zwei Fahrzeugaufbrüche beschäftigen aktuell die Polizei. Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag (20.01.) in einen weißen Transporter in der Biengartenstraße sowie am Sonntagmittag (21.01.), gegen 12.00 Uhr, in einen Hyundai, der in einer Waldschneise an der Kreisstraße 31 abgestellt war, ein. Die Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam zu den geparkten Autos. Aus den Fahrzeugen wurden im Fall des Transporters Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen und beim zweiten Fall eine Handtasche samt Inhalt.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06252/7060 mitgeteilt werden.

