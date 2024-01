LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Erfurt (ots) - Große Beute machte ein Einbrecher über das vergangene Wochenende in einem Kindergarten in der Erfurter Innenstadt. Klammheimlich war der Unbekannte in die Räumlichkeiten eingedrungen und machte sich dort an mehreren Spinden und Schränken zu schaffen. Er brach diese auf und suchte nach Beute. Er wurde schließlich fündig und steckte sich zwei Laptops im Gesamtwert von 1.600 Euro ein. Eine 48-Jährige bemerkte den Einbruch am Montagmorgen und informierte ...

