LPI-J: Illegale Müllentsorgung

Jena (ots) - Völlig Radlos stand am Sonntagnachmittag ein 32-Jähirger vor einem Fahrradständer am Westbahnhof. Donnerstagmorgen hatte der Mann sein E-Bike der Marke R Raymon ordnungsgemäß und gesichert abgestellt. Unbekannte hatte sich des Zweirades widerrechtlich bemächtigt und sich mitsamt ihrer Beute, im Wert von fast 2.000,- Euro, unbekannt entfernt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

