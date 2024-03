LPI-J: Zugebissen

Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 08.03.2024 und dem 09.03.2024 gingen in Apolda und im Umkreis mehrere Schockanrufe ein. Bei einem der Anrufe gab sich eine weinerliche, weibliche Person als Kind des Angerufenen aus und gab an in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein und dabei jemanden tödlich verletzt zu haben. In allen Fällen beendeten die Angerufenen das Gespräch glücklicherweise bevor es zu Geldforderungen kam. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

