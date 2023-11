Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Absichtlich einen in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten Mercedes Van zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben Mittwochnacht, in der Zeit von 21.30 Uhr bis Mitternacht, einen in der Friedrich-Ebert-Straße vor einer Shisha Bar abgestellten Mercedes Van der V-Klasse ringsum zerkratzt und dabei mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand ritzten die Unbekannten am gesamten Fahrzeug mehrere Kratzer in den weißen Lack des Mercedes, darunter auch ein Hakenkreuz. Die Polizei Donaueschingen, Tel.: 0771 83783-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und auch wegen des eingeritzten Hakenkreuzes und bittet um Hinweise.

