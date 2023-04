POL-HAM: Brennende Gartenlauben - Zwölfjährige stellen sich der Polizei

Hamm-Mitte (ots) - Ein Fahrraddieb versuchte am frühen Montagmorgen, 17. April, das Schloss eines Pedelecs am Marianne-Vogel-Weg mit einem Winkelschleifer zu öffnen. Eine Anwohnerin wurde gegen 5.10 Uhr von den lauten Geräuschen wach und schaute aus dem Fenster. Ein Mann hatte es auf ihr Pedelec abgesehen, das vor der Haustür an einem Fahrradständer abgestellt war. Mit einem Winkelschleifer versuchte er vergeblich, ...

