LPI-J: Völlig Radlos

Jena (ots) - Als ein 46-Jähriger am Sonntagnachmittag in der Böttchergasse unterwegs war, kam ihm eine 51-Jährige mit ihrem Hund entgegen. Trotz, dass die Frau ihren Vierbeiner ordnungsgemäß angeleint hatte, konnte dieser sich kurz losreißen. Dabei schnappte der Hund dem 46-Jährigen in den rechten Arm. Dadurch wurde der Mann verletzt und seine Jacke beschädigt. Über den weiteren Verfahrensweg wird nunmehr die zuständige Staatsanwaltschaft entscheiden. Rückfragen ...

