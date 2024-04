POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Anna W. ist wieder da!

Bochum (ots) - Trotz intensiver Ermittlungen ist eine Serie von Sachbeschädigungen an Pkw in Bochum-Wattenscheid am Osterwochenende nicht geklärt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit von Samstag, 30. März, (18 Uhr) bis Sonntag, 31. März, (15 Uhr) haben noch Unbekannte insgesamt 19 Fahrzeuge an der Achtermannstraße durch Lackkratzer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro ...

