POL-GÖ: (25/2024) Fußspuren und Loch im Eis auf Teich in Gittelde - Polizei Osterode bittet um Hinweise!

Göttingen (ots)

Gemeinde Bad Grund, Ortsteil Gittelde, Schulstraße, dortiger Teich Donnerstag, 18. Januar 2024, gegen 08.15 Uhr

GEMEINDE BAD GRUND (jk) - Auf dem sog. "Schülerteich" in Gittelde (Landkreis Göttingen) haben Passanten am Donnerstagmorgen (18.01.24) gegen 08.15 Uhr Schuhspuren und ein größeres Loch in der Mitte des Gewässers entdeckt und der Polizei gemeldet.

Unbekannt ist bislang, ob jemand dort eingebrochen sein könnte. Die Polizei hat aufgrund der unklaren Situation über die Freiwillige Feuerwehr Bad Grund Taucher aus Northeim für eine Absuche angefordert. Diese findet aktuell statt.

Anwohner wollen am Mittwochabend (17.01.24) in der Zeit zwischen 21.00 und 21.30 Uhr im Bereich des Teiches die Stimmen bzw. das laute Gegröle von mutmaßlich mehreren Jugendlichen vernommen haben. Eine weitere Zeugin gab an, dass Jugendliche sich etwa gegen 20.20 Uhr mit einer Schneeschaufel auf dem Gewässer befunden hätten. Angesichts dieser Informationen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass dabei eine der Personen eingebrochen ist und von den anderen wieder herausgezogen worden sein könnte.

Zur Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei in Osterode die Personengruppe, die sich am Mittwochabend am Schülerteich aufgehalten hat, sowie auch sonstige Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung der Spuren geben können, sich unbedingt bei der Polizei Osterode, Telefon 05522 / 5080, zu melden.

