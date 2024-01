Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (24/2024) Unfall auf Verbindungsweg bei Gieboldehausen - VW Golf prallt frontal gegen Baum, 18 Jahre alte Fahrerin und drei Jugendliche schwer verletzt, Ursache unklar

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Verlängerung Totenhäuser Straße, überörtlicher Verbindungsweg in Richtung Bodensee Dienstag, 16. Januar 2024, gegen 22.25 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Auf dem überörtlichen Verbindungsweg zwischen Gieboldehausen und Bodensee (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagabend (16.01.24) gegen 22.25 Uhr ein mit vier Personen besetzter VW Golf aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen einen Baum geprallt. Bei der Kollision wurden die 18 Jahre alte Fahrerin und drei im Fahrzeug sitzende Jugendliche, ein 15 Jahre altes Mädchen und zwei 16- und 17-jährige Jungen, schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Angaben zur Höhe des Gesamtschadens liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ersten Erkenntnissen der Polizei Duderstadt zufolge, kam die Heranwachsende mit ihrem Auto ca. 200 m vor dem Ortseingang Gieboldehausen aus bislang unbekannten Gründen auf der teils winterglatten Fahrbahn in einer Kurve nach links von der Straße ab. Der VW Golf rutschte den angrenzenden Graben entlang und stieß frontal gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls entwurzelte den Baum und warf ihn um. Das Fahrzeug kippte auf die Seite, Betriebsstoffe traten aus.

An der Unfallstelle waren die Freiwillige Feuerwehr Gieboldehausen sowie mehrere Rettungs- und Notarztwagen im Einsatz.

