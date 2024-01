Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (22/2024) Tat in der Silvesternacht - VW Golf in Bad Lauterberg mit Absperrpfosten beschädigt, Täter unbekannt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ritterstraße, Parkplatz hinter dem Gebäude Schulstraße 22 31.12.23/01.01.24

BAD LAUTERBERG (jk) - Unbekannte haben in der Silvesternacht (31.12./01.01.) in der Ritterstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) einen auf einem Parkplatz abgestellten VW Golf mit einem Absperrpfosten an der Frontscheibe, der Motorhaube und einer Kennzeichenhalterung beschädigt. Die Scheibe splitterte, die Haube wurde zerkratzt, die Kennzeichenhalterung verbogen. An dem Wagen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 1.150 Euro.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell