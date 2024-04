Polizei Bochum

POL-BO: Mutmaßlicher Dieb (28) festgenommen - Polizei bittet die Geschädigte, sich zu melden

Bochum (ots)

Einsatz im Supermarkt: Die Polizei hat am Donnerstag, 4. April, gegen 15.10 Uhr in einem Supermarkt an der Dr.-C.-Otto-Straße 116 in Bochum einen mutmaßlichen Dieb (28, aus Bochum) vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige soll versucht haben, den Jutebeutel einer Seniorin, den sie an den Einkaufswagen gehängt hatte, zu entwenden. Als er den Supermarkt mit seiner Beute verlassen wollte, versuchte der Ladendetektiv, ihn daran zu hindern.

Bei einem Gerangel im Kassenbereich wurde eine Kundin zu Boden gestoßen. Die 86-jährige Bochumerin zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu; eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Kundin, die bestohlen werden sollte, hatte sich zwischenzeitlich aus dem Geschäft entfernt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Frau wird gebeten, sich beim Regionalkommissariat 34 unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

