Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kippenheimweiler, Mahlberg - vermehrt Einbrüche in Vereinsheimen

Lahr, Kippenheimweiler, Mahlberg (ots)

Mehrere Einbrüche im südlichen Bereich der Ortenau beschäftigen die Ermittler des Polizeireviers Lahr, die Täter sind bislang unbekannt. Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Insgesamt handelt es sich um zwei Sportheime in Kippenheimweiler sowie einem in Mahlberg. Bisherige Ermittlungen lassen darauf schließen, dass die Taten in Kippenheimweiler in Verbindung miteinander stehen. Ob der Einbruch in Mahlberg der selben Täterschaft zuzurechnen ist, muss noch geklärt werden. Hierzu stehen die Ermittler im Kontakt zueinander. Im Zuge der Tat kam es zu Diebstählen mehrerer elektronischer Geräte und diverser Geldkassetten- und Börsen. Außerdem kam es durch das Durchwühlen der Vereinsörtlichkeiten zu Beschädigungen innerhalb der Gebäude. Summiert entstand ein Diebstahlschaden von 950 Euro. Die Ermittlungen zu den Fällen dauern weiter an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Lahr unter der Rufnummer 07821/2770 zu melden. /to

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell