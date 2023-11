Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Gebäudebrand - Nachtragsmeldung

Ohlsbach (ots)

Der Brandausbruch am Donnerstagmorgen in einem Haus in der Schwarzwaldstraße dürfte auf einem technischen Defekt zurückzuführen sein. Den Ermittlern des Polizeipostens Gengenbach liegen keine Hinweise auf eine mutwillige Herbeiführung des im Obergeschoss ausgebrochenen Brandes vor. Einsatzkräfte der Feuerwehren Gengenbach, Ohlsbach und Ortenberg konnten durch ihr schnelles Eingreifen einen Vollbrand sowie eine Ausweitung auf eine Stallung verhindern. In der Stallung befindliche Pferde wurden rechtzeitig ins Freie gebracht. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im Bereich von 300.000 Euro liegen. Das Obergeschoss ist derzeit nicht bewohnbar; die Bewohner sind in der Wohnung von Bekannten untergekommen.

/wo

Pressemitteilung vom 9.11.2023, 10:04 Uhr

Ohlsbach - Gebäudebrand

Nach einem Brandausbruch am Donnerstagmorgen sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bei einem Gebäudebrand in der Schwarzwaldstraße zu Gange. Seit etwa 9 Uhr schlagen aus einem dortigen Einfamilienhaus Flammen aus dem Dach. Nach ersten Feststellung befinden sich keine Menschen mehr im Gebäude. Die Schwarzwaldstraße ist derzeit komplett gesperrt. Zur Brandentstehung kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell