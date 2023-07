POL-PPRP: versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26.07.-27.07.23) stachen bislang Unbekannte die Reifen von zwei Fahrzeugen in der Gartenstraße auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

