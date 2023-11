Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg - Großeinsatz in Schule - Nachtragsmeldung-

Nach der schrecklichen Tat am Donnerstagmittag in einer Schule des Schulzentrums Nord, bei dem ein Schüler tödliche Schussverletzungen erlitten hat, gilt es nun die Umstände des Geschehens, aber auch was sich im Vorfeld genau abgespielt hat, lückenlos aufzuklären. Was hat den 15-Jährigen zu seiner der Tat getrieben, woher stammt die Schusswaffe und wie ist der Täter an die Waffe gelangt, sind nur einige der zu klärenden Punkte. Zunächst stehen viele sensibel zu führende Vernehmungen von Zeugen an, die es zusammen mit den bereits kursierenden Darstellungen zu bewerten gilt. Der Tatort ist derzeit noch beschlagnahmt, um weitere Spurensicherungsarbeiten durchführen zu können. Aufgrund des Umfangs der anstehenden Maßnahmen hat das Polizeipräsidium Offenburg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Offenburg die Sonderkommission "Mühlbach" eingerichtet.

