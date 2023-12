Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher flüchtete am Mittwoch in Wittmund. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14 Uhr durch die Schulstraße. Dabei touchierte er einen am Fahrbahnrand abgestellten blauen VW und beschädigte dadurch die linke Fahrzeugseite sowie den Außenspiegel. Ohne den Pflichten eines Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Autofahrer im Anschluss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

