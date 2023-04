Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Exhibitionist belästigt und schlägt Frau in S-Bahn - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Exhibitionist belästigte am Mittwochnachmittag eine 58-jährige Frau in einer Straßenbahn zwischen Karlsruhe und Bruchsal.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 58-Jährige gegen 15:40 Uhr mit der S-Bahn-Linie 3 vom Karlsruher Hauptbahnhof in Richtung Mannheim. Während der Fahrt fiel der Frau ein junger Mann auf, welcher in einem Vierer-Sitz saß und offenbar an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Kurz vor der Haltestelle Bruchsal Bahnhof stand der Unbekannte auf und stellte sich vor die Geschädigte. Er ließ seine Hose herunter, entblößte sein Glied und sprach die 58-Jährige an. Anschließend begab sich der Mann zur Tür des Zugs. Als die Frau den Täter auf sein Handeln ansprach, schlug dieser ihr mit der Faust gegen die Schulter, verließ die Bahn und flüchtete in die Unterführung des Bahnhofs.

Die Geschädigte beschrieb den Täter als circa 16 Jahre alt, rund 170 cm, von schlanker Statur und südländischer Erscheinung. Er soll braune nach vorne gekämmte Haare und dunkle Augen haben und mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet gewesen sein. Zudem habe er einen schwarzen Rucksack und eine Bauchtasche mit sich geführt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell