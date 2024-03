Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: + Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person +

Delmenhorst (ots)

Wardenburg. Am 08.03.2024, um 15:42 Uhr, ist es auf der Garreler Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person gekommen. Eine 31jährige Fahrerin eines VW Passat aus der Gemeinde Molbergen befuhr die Garreler Straße in Richtung Garrel, als sie zwischen Littel und der Kreisgrenze aus bislang ungeklärter Ursache, bei geradem Streckenverlauf, in den Gegenverkehr geraten ist und seitlich mit einem entgegenkommenden VW Golf kollidierte. Der 43jährige Fahrer des VW Golf aus der Gemeinde Wardenburg wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Im VW Passat befanden sich zudem zwei weitere Mitfahrer. Ein auf dem Rücksitz befindlicher 66jähriger Mitfahrer aus der Gemeinde Molbergen, wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Die 58jährige Beifahrerin aus der Gemeinde Molbergen wurde - wie die Fahrerin - leicht verletzt und ebenso, wie der Fahrer des VW Golf, mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vor Ort eingesetzt waren neben dem Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen, zwei Notärzte und zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Littel. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 45.000,- EUR geschätzt. Für die Unfallaufnahme wurde eine Vollsperrung eingerichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell